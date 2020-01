Trabzonspor'un en istikrarlısı Pereira ile Mas

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- 2017-18 sezonunda Süper Lig’de 16 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maç oynayan Trabzonspor’da, sağ bek oyuncusu Joa Pereira ile sol bek Emmanuel Mas takımda en çok süre alan, Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega ise en golcü isimler oldu.

Trabzonspor’un bu sezon lig ve kupada oynadığı 19 maçta en çok süre alan iki oyuncusu Joa Pereira ile Emmanuel Mas oldu. Pereira 17 maçta 1466 dakika, Mas 16 maçta 1331 dakika süre alırken, bu iki ismi 15 maçta 1305 dakika ile Okay, 16 maçta 1265 dakika ile Yusuf, 13 maçta 1170 dakika ile Onur, 13 maçta 1087 dakika ile Burak ve 13 maçta 1018 dakika ile Durica takip etti.

29 KİŞİLİK KADRODA SADECE ARDA FORMA GİYEMEDİ

Bordo mavili takımda diğer oyuncular 19 maçlık periyotta bin dakikanın altında süre alırken, 1’er maçta forma şansı bulan genç oyuncular Hüseyin, Uğurcan, Furkan ve Abdurrahim takımda en az sahada kalan isimler oldu. Trabzonspor’un 29 kişilik oyuncu kadrosunda tek şans bulamayan isim ise 16 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut oldu.

12 İSİM GOL ATMAYI BAŞARDI

Trabzonspor, bu sezon ligde ve kupada 19 maç oynarken, söz konusu karşılaşmalarda 47 gol kaydetti. Atılan bu goller ise 12 ayrı oyuncudan geldi. 13 gollü Burak Yılmaz ile 11 gol atan Rodallega’nın en skorer oyuncular olduğu bordo mavililerde, N’Doye 5, Olcay 4, Yusuf Yazıcı 3, Onazi, Kucka, Volkan ve Bongonda 2’şer, Okay, Abdülkadir ve Bero ise 1’er golle skora katkıda bulundu.

RODALLEGA’DAN MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Trabzonspor’da bu sezon lig ve kupada toplam 13 maçta 442 dakika süre alan forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bu zaman diliminde 11 gol kaydederek skora önemli katkı sağladı. 32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, süre aldığı 442 dakikada ortalamada her 40 dakikada bir gol atarak önemli bir performans ortaya koydu. 13 golle takımının en golcü ismi olan Burak Yılmaz ise, bu sezon 83 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı.

HUBOCAN KENDİNİ BULDU

Trabzonspor’un sezon başında Marsilya’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tomas Hubocan’ın özellikle son maçlarda ortaya koyduğu performans beğeni topladı. Teknik direktör Ersun yanal döneminde 2 maçta 180 dakika forma giyen 32 yaşındaki Slovakyalı savunma oyuncusu, Rıza Çalımbay göreve geldikten sonra takımda daha sık forma şansı bulmaya başladı. Bu süreçte ligde 5 ve kupada 2 toplamda 7 maçta 390 dakika süre alan Hubocan, özellikle son 3 maçında gol yemeyen bordo mavililerin savunma hattında görev alan isimlerden oldu. Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından lig ve kupada toplamda 11 maça çıkan ve bu periyotta kalesinde 7 gol gören bordo mavililer, bu süreçte Hubocan’ın sahada olduğu süre içerisinde sadece 1 gol yedi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Bursaspor ile oynanan maçın ardından iki gün izne ayrılan Trabzonspor’da izin bugün sona eriyor. Bordo mavililer, yarın saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

