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Spor

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Lemi Çelik: Diktatörlüğe "hayır" diyorum!

"Rıdvan demokrasinin ne olduğunu bilmiyorsa öğretelim"

26 Ocak 2017 15:32

Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Lemi Çelik başkanlık anayasası referandumunda "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in başlattığı "Evet" kampanyası kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Eski futbolcu Lemi Çelik de gazeteci ve televizyoncu Tuncay Mollaveisoğlu'nun, "Değerli dostum, sen ne diyorsun Rıdvan'ın başlattığı tartışmaya. Bu topu tehlikeli bulanlar var ama senin mertliğini biliriz" sözlerine yanıt verdi.

Twitter adresinden Mollaveisoğlu'na yanıt veren Lemi Çelik, "Diktatörlüğe, padişahlığa, ben şu an bireyken başkanlıkla kul olacağım için hayır diyorum. Rıdvan demokrasinin ne olduğunu bilmiyorsa öğretelim" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'dan 50. yıl marşı

 

 

 

 

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Rıdvan DilmenLemi ÇelikTrabzonspordiktatörlüğe hayırreferandum

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