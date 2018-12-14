Trabzonspor'un CAS duruşması 14 Mart'a ertelendi

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor Kulübü\'nün, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı başvuruda 15 Aralık için gün aldığı duruşma, 14 Mart’ta görülecek.

FIFA Disiplin Komitesi’nin yapılan başvuru dosyasını reddetmesin ardından geçtiğimiz aylarda CAS’a başvuran Trabzonspor’a, CAS yetkilileri tarafından 15 Aralık 2018 için duruşma tarihi verilmişti. Aynı ay içerisinde gerçekleşen kulübün Olağan Genel Kurulu nedeniyle bordo-mavili kulüp tarafından yapılan erteleme başvurusunun kabul edildiği ve duruşmanın yeni tarihinin 14 Mart 2019 olarak belirlendiği kaydedildi.

ERTELEME BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

UEFA - FIFA Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, daha önce CAS’tan verilen duruşma tarihinin seçimle aynı aya denk gelmesinden dolayı yaptıkları erteleme başvurusunun kabul edildiğini, yeni duruşma tarihinin 14 Mart olarak belirlendiği ifade etti.

BÜLBÜLOĞLU: “ŞU ANA KADAR 2 MİLYON EURO HARCADIK”

FIFA ve CAS’ta mücadelelerini sürdürdüklerini, bu mücadele için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon Euro harcadıklarını belirten Önder Bülbüloğlu, “FIFA Disiplin Komitesinin gerekli cezaların verilmesi için yaptığımız başvuruyu reddetmiş ve bunun sonucunda CAS’a gitmiştik. O dosyalar da halen disiplin komitesine alınmadı. Bu konuda da disiplin komitesinin verdiğimiz dosyayı ele alması için uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra CAS duruşmasını bekleyeceğiz. Burada savunmalarımızı yapacağız ve sonrasında CAS’ın vereceğiz karara göre hareket edeceğiz. Çok uğraşıyoruz. Kupamızı geri almak için gerekli olan tüm mücadeleyi veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Başkanımız ve tüm yönetimimiz bunun için tüm gücüyle uğraşıyor. Şu ana kadar bu mücadele için 2 milyon Euro civarında para harcadık. Hiçbir şeyden geri adım atmadık” dedi.

“BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANARAK SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Trabzonspor’un çok iyi seri ve ruh yakaladığını da ifade eden Önder Bülbüloğlu, pazar günü Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacakları Beşiktaş maçına yönelik ise, “Takım çok önemli bir maça çıkacak. Çok iyi bir ruh ve seri yakalandı. Büyük maçlarda bu sene takımımız çok iyi oynuyor, onu da gösterdi. İnşallah Beşiktaş maçını da alarak bu seriyi devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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