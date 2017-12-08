Trabzonspor’un Basketbol Şubesi zor durumda

Trabzonspor Basketbol Kulübü zor durumda, sezon başında bulunamayan sponsor, geçmişten gelen borçlar ve TBF'in verdiği son cezalar nedeniyle yönetim her an şubeyi kapatma kararı alabilir.

Yönetici Selim Emre Ar isyan etti!

Ajansspor’un haberine göre, Trabzonspor Basketbol Kulübü, yönetim kurulunda yer alan Selim Emre Ar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Abiş Hopikoğlu ve diğer yöneticilerin bugüne kadar cebinden 7 milyon tl harcadığını ve artık direnme güçlerinin kalmadığını belirtirken, şehrin ileri gelenlerine ve işadamlarına da destek olmadıkları için sitemde bulundu.

Kritik gün 11 Aralık Pazartesi!

Selim Emre Ar ayrıca mesajını, pazartesi gününün kritik olduğunu belirterek bitirirken, gelen haberlere göre şube dağılma noktasına gelmiş durumda. Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında, faaliyetleri hemen durdurma veya sezon sonu kapatma kararı çıkabileceği konuşuluyor.(Ajansspor)