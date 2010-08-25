-TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA 84. MESAİSİ TRABZON (A.A) - 25.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilginin rövanşında İngiltere'nin Liverpool takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk edecek olan Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndaki 84. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 20 maç, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen organizasyonda 43 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupası'nda ise 8 maç oynadı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında yaptığı 83 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 115 gol atarken, kalesinde 123 gol gördü. -UEFA MAÇLARI- Trabzonspor, İngiltere'nin Liverpool takımı ile yapacağı maçla birlikte UEFA'daki 44. maçına çıkacak. UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşerek yapan Trabzonspor, sahaya çıktığı 43 mücadelede 16 galibiyet, 11 beraberlik, 16 yenilgi aldı. Trabzonspor, rakip fileleri 62 kez havalandırırken kalesinde 66 gol gördü. Bordo-mavililer, o dönemdeki ismiyle UEFA Kupası'nda en büyük başarısını, 2 kez 3. tura yükselerek elde etmişti. Karadeniz ekibi, 1991-1992 sezonunda ilk turda Yugoslavya'nın Gradjanski takımını, 2. turda Fransa'nın Olympique Lyon takımını elerken, 3. turda Danimarka'nın BK Kopenhag takımına elenerek kupaya veda etmişti. Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda da 1. turda Romanya'nın Dinamo Bükreş, 2. turda İngiltere'nin Aston Villa takımını eledikten sonra 3. tura yükselmeyi başarmış, ancak 3. turda İtalya'nın Lazio takımına elenmişti. Trabzonspor, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fransa'nın Toulouse FC takımıyla karşılaşmış, sahasında 2-0 yenildiği rakibini deplasmanda 1-0 yenmesine karşın elenmekten kurtulamamıştı.