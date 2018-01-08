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Spor

Trabzonspor'un antrenmanında Burak, Eto'o, Maradona sesleri

Durica, Burak Yılmaz'a gönderme yaparak, "Burak yoksa ben varım" dedi Tolga SAĞLAM/SERİK(Antalya), (DHA) Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sezonun 2'nci yarısına hazırlanan Trabzonspor, bugün saat 11

08 Ocak 2018 16:54

Durica, Burak Yılmaz\'a gönderme yaparak, \"Burak yoksa ben varım\" dedi

Tolga SAĞLAM/SERİK(Antalya), (DHA)

Antalya\'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sezonun 2\'nci yarısına hazırlanan Trabzonspor, bugün saat 11.00\'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda, Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri\'ne katılmak için kamptan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay yer almadı. Antrenmana sadece kampa geç katılan 9 yabancı oyuncunun yanı sıra genç kaleci Arda Karabulut katıldı. Diğer futbolculara akşam antrenmanına kadar izin verildiği belirtildi. Bordo-mavili futbolcular antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
SLOVAKYALILAR LATİN AMERİKALILAR\'I MAĞLUP ETTİ
Çift kale maçta Slovak oyuncular Durica, Bero, Kucka, Hubocan\'ın yer aldığı takımın kalesini Arda, Latin Amerikalı oyuncular Pereira, Sosa, Castillo, Rodallega\'nın yer aldığı takımın kalesini ise Esteban korudu. Çekişmeli geçen maçta futbolcuların hırsı dikkat çekerken, karşılaşma 8-6 Slovakyalı futbolcuların üstünlüğüyle tamamlandı.
BURAK, ETO, MARADONA BENZETMELERİ
Oynanan maç sırasında futbolcuların atılan goller sonrası yaptıkları benzetmeler ise zaman zaman neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Karşılaşmada 5 gol kaydeden Durica, Burak Yılmaz\'a gönderme yaparak, \"Burak yoksa ben varım\" dedi. Durica\'nın attığı bir gol sonrası Hubocan ise, \"Eto\'o gibi vurdu\" yorumunu yaptı. Maçta eliyle topu ağlara gönderen Kucka ise şakayla karışık, \"Maradona\'nın eli\" diye seslendi. Bu arada karşılaşmayı başkan Muharrem Usta da izledi.
Bordo-mavililer bugün saat 18.00\'de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

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-Antrenmandan görüntüler
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