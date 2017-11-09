Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde kamp yapan Trabzonspor\'da futbolcular sabah antrenmanı yaptı. Antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularını sık sık uyardı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde kamp yaparak sürdüren Trabzonspor, sabah antrenman yaptı. Bir otelin sahasındaki antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularla kısa süreli toplantı yaptı. Koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Çalışma sırasında Rıza Çalımbay sık sık oyuncularını uyardı.

Eşinin dedesinin vefatı nedeniyle Arjantin\'e giden ve dün gece kampa katılan Sosa da antrenmanda yer aldı. Sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mustafa Akbaş ve Onazi ile Slovakya Milli Takımı kampından sakat dönen Kucka antrenmana katılmadı. Sakatlığı süren Burak Yılmaz ise takımla birlikte koşu ve ısınma hareketleri yaptıktan sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmana milli takımlarda olan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero ve Durica katılmadı.

Trabzonspor pazar günü Belek\'te Irak 1\'inci Lig takımlarından Naft Missan ile hazırlık maçı yapacak. Rıza Çalımbay\'ın bu karşılaşmada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

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- Antrenmandan detay görüntüler

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