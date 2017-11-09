T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde kamp yapan Trabzonspor'da futbolcular sabah antrenmanı yaptı

09 Kasım 2017 16:49

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde kamp yapan Trabzonspor\'da futbolcular sabah antrenmanı yaptı. Antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularını sık sık uyardı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde kamp yaparak sürdüren Trabzonspor, sabah antrenman yaptı. Bir otelin sahasındaki antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularla kısa süreli toplantı yaptı. Koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Çalışma sırasında Rıza Çalımbay sık sık oyuncularını uyardı.
Eşinin dedesinin vefatı nedeniyle Arjantin\'e giden ve dün gece kampa katılan Sosa da antrenmanda yer aldı. Sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mustafa Akbaş ve Onazi ile Slovakya Milli Takımı kampından sakat dönen Kucka antrenmana katılmadı. Sakatlığı süren Burak Yılmaz ise takımla birlikte koşu ve ısınma hareketleri yaptıktan sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmana milli takımlarda olan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero ve Durica katılmadı.
Trabzonspor pazar günü Belek\'te Irak 1\'inci Lig takımlarından Naft Missan ile hazırlık maçı yapacak. Rıza Çalımbay\'ın bu karşılaşmada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan detay görüntüler
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHA ANTALYA SerikTrabzonsporAntrenmandaRızaMilliSerikBelekBirKoşununEşininArjantinSosaSakatlıklarıVolkanMustafa AkbaşOnaziSlovakya Milli TakımıKuckaSakatlığıBurak Yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24