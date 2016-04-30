Trabzonspor'u 1-0'la geçen Eskişehirspor lige tutundu

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor deplasmanda Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligin bitimine 3 hafta kala küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Eskişehirspor 45+3'te Engin Bektemir'in tartışmalı penaltı gölüyle 3 puanın sahibi oldu. Trabzonsporlu Aykut Demir'in kırmızı kart gördüğü maçta ikinci yarıda 10 kişi mücadele veren bordo mavililer ligde üst üste 3 maçından da puan alamadı. Puanını 29'a yükselten Es Es haftaya oynayacağı Gaziantepspor maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Stat: Eskişehir Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu

Eskişehirspor: Boffin, Kaan Kanak, Figueras, Emre Güngör, Kamil Ahmet Çörekçi, Kıvanç Karakaş (Dk. 45+5 Hadzic), Causic, Engin Bekdemir, Okriashvili (Dk. 85 Dorukhan Toköz), Murat Uçar, Nadir Çiftçi (Dk. 64 Bokila)

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Musa Nizam, Teixeira, Aykut Demir, Bosingwa, SemihKaradeniz, Aytaç Kara (Dk. 74 Melih Kabasakal), Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici, Güray Vural (Dk. 56 Yusuf Yazıcı), Muhammet Demir

Gol: Dk. 45+3 Engin Bekdemir (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk 45+3 Aykut Demir (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Semih Karadeniz, Dk. 37 Mehmet Ekici, Dk. 90+2 Muhammet Demir (Trabzonspor), Dk. 45+3 Kıvanç Karakaş, Dk. 53 Hadzic (Eskişehirspor)

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