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Spor

Trabzonspor'u 1-0'la geçen Eskişehirspor lige tutundu

Puanını 29'a yükselten Es Es haftaya oynayacağı Gaziantepspor maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı

30 Nisan 2016 21:37

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor deplasmanda Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligin bitimine 3 hafta kala küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Eskişehirspor 45+3'te Engin Bektemir'in tartışmalı penaltı gölüyle 3 puanın sahibi oldu. Trabzonsporlu Aykut Demir'in kırmızı kart gördüğü maçta ikinci yarıda 10 kişi mücadele veren bordo mavililer ligde üst üste 3 maçından da puan alamadı. Puanını 29'a yükselten Es Es haftaya oynayacağı Gaziantepspor maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Stat: Eskişehir Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu 

Eskişehirspor: Boffin, Kaan Kanak, Figueras, Emre Güngör, Kamil Ahmet Çörekçi, Kıvanç Karakaş (Dk. 45+5 Hadzic), Causic, Engin Bekdemir, Okriashvili (Dk. 85 Dorukhan Toköz), Murat Uçar, Nadir Çiftçi (Dk. 64 Bokila) 

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Musa Nizam, Teixeira, Aykut Demir, Bosingwa, SemihKaradeniz, Aytaç Kara (Dk. 74 Melih Kabasakal), Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici, Güray Vural (Dk. 56 Yusuf Yazıcı), Muhammet Demir 

Gol: Dk. 45+3 Engin Bekdemir (Penaltıdan) (Eskişehirspor) 

Kırmızı kart: Dk 45+3 Aykut Demir (Trabzonspor) 

Sarı kartlar: Dk. 8 Semih Karadeniz, Dk. 37 Mehmet Ekici, Dk. 90+2 Muhammet Demir (Trabzonspor), Dk. 45+3 Kıvanç Karakaş, Dk. 53 Hadzic (Eskişehirspor)

 

Puan Durumu

 

  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 30 22 4 4 66 32 34 70
2.FENERBAHÇE 30 20 7 3 52 22 30 67
3.TORKU KONYASPOR 30 17 8 5 39 30 9 59
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31 13 11 7 49 34 15 50
5.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 30 13 8 9 46 29 17 47
6.GALATASARAY 31 11 12 8 61 47 14 45
7.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 30 11 11 8 39 36 3 44
8.KASIMPAŞA  30 12 7 11 36 37 -1 43
9.GENÇLERBİRLİĞİ 31 12 6 13 37 37 0 42
10.BURSASPOR 31 12 3 16 38 49 -11 39
11.TRABZONSPOR  31 11 4 16 34 46 -12 37
12.ANTALYASPOR 30 9 9 12 44 50 -6 36
13.ÇAYKUR RİZESPOR  31 8 10 13 38 41 -3 34
14.KAYSERİSPOR 30 7 11 12 23 29 -6 32
15.GAZİANTEPSPOR 30 8 8 14 28 45 -17 32
16.ESKİŞEHİRSPOR 31 8 5 18 36 58 -22 29
17.MEDICANA SİVASSPOR 30 5 10 15 28 43 -15 25
18.MERSİN İDMANYURDU 31 5 6 20 29 58 -29 21

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