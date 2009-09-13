Trabzonsporlu Tjikuzu ülkesinden dönmedi

Trabzonspor'un Namibyalı orta saha oyuncusu Tjikuzu, milli maç için gittiği ülkesinden dönmemesi Trabzonspor yönetimini kızdırdı.
Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 5.
haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı
için THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.
Sportif
Direktör Ünal Karaman'ın başkanlık ettiği kafilede 18 futbolcu yer
alırken, sakatlığı devam eden Yattara'yla birlikte, Zafer Yelen, Onur
ve izinsiz olarak 5 gündür ülkesinde bulunan Tjikuzu'da Trabzon'a
gelmediği için kadroda yer almadı.
Geçtiğimiz
hafta içerisinde milli maçlar nedeniyle gittiği ülkesinden dönmeyen
Tjikuzu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı olmasına rağmen
Trabzon'a dönmemesi büyük bir krize yol açtı.
Bordo-mavili yöneticilerin akşam saatlerinde
telefonla Tjikuzu'nun eşine ulaştığı ve, "Tjikuzu'ya söyleyin, hemen
Trabzon'a gelsin. Yoksa sorumluluklarına katlanır" dediği öğrenildi.
Ancak
Tjikuzu'nun eşinden de tatmin edici bir cevap alamayan bordo-mavili
yöneticiler, Namibyalı oyuncu için noter tespiti yaptırdı.
Bu futbolcuya Trabzon'a gelmesinin ardından çok yüksek bir para cezasının kesilmesi bekleniyor.