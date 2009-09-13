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Spor

Trabzonsporlu Tjikuzu ülkesinden dönmedi

Trabzonspor'un Namibyalı orta saha oyuncusu Tjikuzu, milli maç için gittiği ülkesinden dönmemesi Trabzonspor yönetimini kızdırdı.

13 Eylül 2009 03:00

Trabzonspor'un Namibyalı orta saha oyuncusu Tjikuzu, milli maç için gittiği ülkesinden dönmemesi Trabzonspor yönetimini kızdırdı.

Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı için THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.

Sportif Direktör Ünal Karaman'ın başkanlık ettiği kafilede 18 futbolcu yer alırken, sakatlığı devam eden Yattara'yla birlikte, Zafer Yelen, Onur ve izinsiz olarak 5 gündür ülkesinde bulunan Tjikuzu'da Trabzon'a gelmediği için kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde milli maçlar nedeniyle gittiği ülkesinden dönmeyen Tjikuzu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı olmasına rağmen Trabzon'a dönmemesi büyük bir krize yol açtı.

Bordo-mavili yöneticilerin akşam saatlerinde telefonla Tjikuzu'nun eşine ulaştığı ve, "Tjikuzu'ya söyleyin, hemen Trabzon'a gelsin. Yoksa sorumluluklarına katlanır" dediği öğrenildi.

Ancak Tjikuzu'nun eşinden de tatmin edici bir cevap alamayan bordo-mavili yöneticiler, Namibyalı oyuncu için noter tespiti yaptırdı.

Bu futbolcuya Trabzon'a gelmesinin ardından çok yüksek bir para cezasının kesilmesi bekleniyor.

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