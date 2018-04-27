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Spor

Trabzonsporlu taraftarlardan toplu bağış çağrısı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da taraftar grupları, 7 Mayıs Cumartesi günü 13

27 Nisan 2018 18:22

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da taraftar grupları, 7 Mayıs Cumartesi günü 13.00’te bordo-mavili kulübün taraftarlarını ortak bağış yapmaya davet etti.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti\'nde bugün bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenleyen bordo-mavili bazı taraftar grupları, Trabzonspor’un başlattığı bağış kampanyası kapsamında destek çağrısında bulundu. Toplantıya katılan dernekler adına konuşan Soner Saraç, “Hepimizin malumu Trabzonspor’umuz zor bir süreçten geçmekte. Biz taraftar grupları olarak bu zorlu süreçte; gerek maddi, gerek manevi olarak Trabzonsporumuzun yanında olacağız. Elimizden geldiğince tribünleri doldurup, nefesimiz yettiğince güçlü bir ambiyans oluşturacağız. Ayrıca 41 bin 461 kapasiteli stadımızda kombineli taraftar sayımız 15 bine bile varmamakta. Bu konuda eski ve yeni tüm yöneticilerimizle beraber Trabzonsporumuzun tüm dinamiklerini sorumluluk almaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki Trabzonspor, ona hayat verenlerin hayatıdır” dedi.
“TÜM TARAFTARLARIMIZI VEFA BORCUMUZU ÖDEMEYE DAVET EDİYORUZ”
Saraç, Trabzonspor taraftarlarını 7 Mayıs günü Denizbank Trabzon Meydan Şubesine, saat 13.00’te bağış yapmaya davet ederek, “Bu belirttiğimiz konularda yönetimimizi , taraftarımızı, delegelerimizi, kısacası tüm Trabzonspor sevdalılarını sorumluluk alamaya davet ediyoruz. Ayrıca 7 Mayıs günü tüm taraftarlarımızı, bizlerle birlikte Trabzonspor’umuza olan vefa borcumuzu ödemeye davet ediyoruz. Unutmayın, başka Trabzonspor yok” ifadelerini kullandı.

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