Trabzonsporlu taraftarlar ecdadı karıştırdı

Trabzonspor taraftarlarının Galatasaray maçı öncesinde kapalı tribün önünde açtığı dev bir pankartta hata yapıldığı ortaya çıktı. Osmanlı İmparatorluğu padişahlarına atfedilen görsellere yer verilen pankartta, Kanuni Sulan Süleyman'ın yerine, oğlu II. Selim'e atfedilen görsel kullanıldı.
"Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu efsane şehir Trabzon” ifadesi yer alan pankartta yanlış görselin kullanılması, sosyal medyada da oldukça ilgi uyandırdı. Özellikle Galatasaylı taraftarların iğneleyici yorumlarına maruz kalan bordo mavili tribünlerden ise duruma dair açıklama gelmedi.