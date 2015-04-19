Trabzonspor 2 - Galatasaray 1

Tarbzonspor ve Galatasaray arasında geçen karşılaşma, 2-1 sona erdi. Trabzon'un Özer Hurmacı'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona ererken, ikinci yarıda da sahadaki takımlardan birer gol geldi.

Galatasaray, Emre Çolak'ın golüyle 67. dakikada beraberliği sağladı. Trabzonspor ise 84. dakikada sarı kırmızılıların golüne Carl Mejani'nin golüyle cevap verdi.

Karşılaşma sonrasında Galatasaray 58 puanla lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada kalırken, Trabzonspor ise 46 puanla beşinci sıraya yerleşti.

Mücadelenin sona ermesinden sonra devam eden gerginliklerde, Hakan Balta, Hakan Arıkan, Fernando Muslera ve Mehmet Ekici de sarı kart ile cezalandırıldı.

Maça, normal sürenin bitmesinin ardından en az 4 dakika ilave edildi. Aurelien Chedjou kendisine yapılan faul sonrasında topu almak isterken rakibi Mehmet Ekici'yi itince sarı kart ile cezalandırıldı. Oyun durduktan sonra yaşanan tartışma ve itişmeler esnasında yedek kulübesinden sahaya giren Özer Hurmacı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Wesley Sneijder, 90. dakikada rakibi Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Sneijder, haftaya oynanacak Gaziantepspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Carl Medjani ile 2-1 öne geçti. Serbest vuruş sonrasında, Mehmet Ekici pasını alan Erkan Zengin, sol kanattan ortasını yapıyor. Sabri Sarıoğlu'ndan seken top altı pas içerisinde Carl Medjani'nin önünde kaldı ve ardından filelerle buluştu.

Galatasaray, Emre Çolak'ın golüyle, 67. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Golün ardından yedek kulübesinde bulunan Burak Yılmaz seyirciye doğru yapmış olduğu hareketten dolayı, 68. dakikada sarı kart ile cezalandırıldı. Bordo lacivertli Salih Dursun, rakibi Olcan Adın'a arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında 72. dakikada sarı kart gördü. Erkan Zengin, 78. dakikada rakibi Emre Çolak'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Trabzonspor, maçın 20. dakikasında Özer Hurmacı'nın golü ile 1-0 öne geçti. Maçın 22. dakikasında, bordo mavili Uğur Demirok, rakibi Burak Yılmaz'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. 22. dakikada, Özer Hurmacı, rakibi Burak Yılmaz'ın dizine doğru yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

39. dakikada bir sarı kart da sar kırmızılı ekibe geldi. Umut Bulut, rakibi Salih Dursun'a arkadan yaptığı sert faul sonrasında hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Mustafa Akbaş, 42. dakikada rakibi Sabri Sarıoğlu'na yatarak yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.