Trabzonsporlu oyuncular değerini 2'ye katladı

T24 - Şampiyonlar Ligi, bordo-mavili birçok futbolcunun piyasa değerlerini müthiş arttırdı. Celustka yüzde 244, Tolga Zengin ise yüzde 177’lik bir yükselişle zirvenin ilk sırasında yer buldular.



Dünya futbolunun nabzını tutan ve futbolcuların gelişimini, istatistiklerini ve piyasa değerlerini yakından takip ederek önemli bir kaynak haline gelen Transfermarkt.co.uk adlı internet sitesi, Spor Toto Süper Lig kulüplerinde top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.



Sitenin güncellemesine göre Türkiye’de Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’nde aldığı başarılı sonuçlarla Tolga Zengin ve Burak Yılmaz’ın fiyatlarında aşırı yüksek artışlar gerçekleşirken, bu sezon formsuz olan bazı Fenerbahçeli oyuncuların piyasa değerlerinde de düşüş yaşandı.



Trabzonspor kalesinde iyi bir performans sergileyen Tolga Zengin’in fiyatı yüzde 177’lik bir artışla 1.8 milyondan 5 milyon euroya ulaştı. Yüksek bir artış gösteren diğer bir oyuncu attığı gollerle Trabzonspor’a kritik maçlar kazandıran Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz’ın piyasa değeri 7 milyondan 10 milyon euroya yükseldi. Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın bedeli ise transfer olduğu tarihte 3.5 milyon euro artış göstererek 12 milyon euroya yükseldi.



Spor Toto Süper Lig’de bedeli düşenlerin başını ise Fenerbahçeli oyuncular çekti. Gökhan Gönül’ün piyasa değeri 12 milyon euro’dan 9’a, Alex’in değeri 8.5 milyon eurodan 6 milyona, Emre Belözoğlu’nun değeri ise 10 milyon eurodan 8 milyon euroya geriledi.