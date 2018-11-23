Trabzonsporlu Onazi hastaneye kaldırıldı

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi, antrenmanda boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Onazi'nin antrenmanda girdiği ikili mücadele sonucu sakatlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Boyun ve göğüs bölgesinden darbe alan oyuncumuza sahada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra KTÜ Farabi Hastanesi acil servisine gönderildi. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonrası herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmadı. Ancak oyuncumuzun devam eden ağrılarından dolayı bir süre daha gözlem altında tutulması uygun görüldü."