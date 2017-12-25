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Trabzonsporlu futbolculardan Dursun Ali'ye büyük moral

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da lösemi tedavisinin ilk aşamasını başarı ile atlatan Dursun Ali Güzel (13) için taraftarı olduğu Trabzonspor'un futbolcuları imzalı forma gönderip, kutlama videosu çekti

25 Aralık 2017 19:09

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da lösemi tedavisinin ilk aşamasını başarı ile atlatan Dursun Ali Güzel (13) için taraftarı olduğu Trabzonspor\'un futbolcuları imzalı forma gönderip, kutlama videosu çekti.
Samsun\'da, sosyal medya üzerinde bir araya gelen \'Bir Gülücük Herşeye Değer\' grubu üyeleri, lösemi tedavisi gören ve  tedavinin ilk aşamasını başarı ile atlatan Dursun Ali Güzel için bir kafede kutlama programı düzenledi. Grup üyelerinin girişimiyle Trabzonsporlu futbolcuların gönderdiği imzalı forma Dursun Ali\'ye verildi. Ayrıca yine futbolcuların kutlama videosu da küçük çocuğa izlettirildi. Dursun Ali Güzel, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.
Etkinliği düzenleyen Bir Gülücük Herşeye Değer Grubu\'nun kurucusu Serap Öksüz Ersoy, \"3 yıl önce sosyal medyada oluşturduğumuz grubumuz, Samsun\'da lösemi tedavisi gören çocuklarımıza ve onlarla burada kalan ailelerine her türlü yardımı ve desteği vermektedir. 65 bin takipçimizden büyük destek görüyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır\" dedi.

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