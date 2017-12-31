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Spor

Trabzonsporlu futbolcular, tatilde stres atıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından izine çıkan Trabzonsporlu futbolcular, tatilde aile ve arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek stres atıyor

31 Aralık 2017 14:55

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından izine çıkan Trabzonsporlu futbolcular, tatilde aile ve arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek stres atıyor.
Bordo-mavili futbolcular, tatilde yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşırken, özellikle genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun’un ‘kardeş sofrası’ yorumuyla yer sofrasında yemek yerken paylaştıkları fotoğraf büyük beğeni topladı. Trabzonspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ise müzik enstrümanları eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken çekildiği videoyu paylaşırken, arkadaşlarının Trabzonspor forması giymesi ise dikkat çekti. Ayrıca Arjantin’e transferi gündemde olan Emmanuel Mas da arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Onazi, Trabzonspor forması giyinen arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğleniyor

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ETİKETLER

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