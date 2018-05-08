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Spor

Trabzonsporlu eski yönetici Aydın'dan 610 bin TL destek

TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR'un eski kulüp başkan yardımcısı Nevzat Aydın, başlatılan destek kampanyasına 610 bin liralık katkıda bulundu

08 Mayıs 2018 15:19

TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR\'un eski kulüp başkan yardımcısı Nevzat Aydın, başlatılan destek kampanyasına 610 bin liralık katkıda bulundu.
Trabzonspor’da iki ayrı dönemde yöneticilik yapan ve son olarak kulübün başlattığı destek kampanyasına da kayıtsız kalmayan iş adamı Nevzat Aydın, kampanyayı yeni yönetimin somut ve anlamlı bir adımı olarak değerlendirerek, Trabzonspor’u çok sevdiğini ve her fırsatta elinden gelen tüm yardımı seve seve yapmaya hazır olduğunu söyledi.
AYDIN: \"TRABZONSPOR ZOR SÜREÇLERİ AŞACAK GÜÇTE\"
Trabzonspor’un bu gibi zor süreçleri aşacak güçte olduğunu belirten Aydın, \"Yeter ki camia içinde ortaya konan bu dayanışma örneğinin sadece maddi düzeyde değil; manevi düzeyde de ortak akıl, birlik ve dayanışma şeklinde sürdürülebilsin” diye konuştu.
AĞAOĞLU: “GÜZEL GÜNLERE BERABER YÜRÜYECEĞİZ”
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada, “İyi ki Trabzonsporumuzu böyle yürekten seven çok değerli işadamlarımız ve taraftarlarımız var. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Dayanışma içerisinde güzel günlere beraber yürüyeceğiz. Sayın Nevzat Aydın’a ve bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen değerli camiamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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