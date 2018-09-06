Trabzonsporlu eski futbolcular kulübü ziyaret etti

TRABZON,(DHA) - Yarın oynanacak olan Türkiye-Rusya maçını izlemek üzere Trabzon’a gelen Trabzonsporlu eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Lemi Çelik ve Hamdi Aslan, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü\'nü ziyaret eden bordo-mavili eski futbolcular, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir’in yanı sıra Futbolcu İzleme Komitesi’nde görev yapan İhsan Derelioğlu ve Turgut Kural ile bir araya geldi. Kısa süreli sohbetin ardından eski futbolcular, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman’a başarılar diledi.

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