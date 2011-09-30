-Trabzonsporlu eski futbolcu Celap, vefat etti TRABZON (A.A) - 30.09.2011 - Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Celap, vefat etti. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un eski futbolcularından Mehmet Celap'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendikleri belirtilerek, ''Celap'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Celap'ın cenazesi bugün cuma namazına müteakip Yeni Mahalle İncirlik Camisi'nden kaldırılacaktır'' denildi. Açıklamada, 1966 yılında kırmızı-beyaz renklerle kurulan Trabzonspor'da forma giyen, Adana Demirspor'la oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta takımı adına ligdeki ilk golü kaydeden Celap'ın, 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da da görev yaptığı kaydedildi.