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Spor

Trabzonsporlu Burak Yılmaz: "Hedefimiz yukarıları yakalamak"

Trabzonspor'un 3-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında 2 gol kaydeden Burak Yılmaz, maçlara tamamen sonuç odaklı baktıklarını söyledi, “Bundan sonraki hedefimizde yukarıları yakalamak olacak” dedi

05 Aralık 2017 03:01

Trabzonspor\'un 3-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında 2 gol kaydeden Burak Yılmaz, maçlara tamamen sonuç odaklı baktıklarını söyledi, “Bundan sonraki hedefimizde yukarıları yakalamak olacak” dedi.
“Çok özel bir dönemden geçiyoruz. Takım içinde ve hocalarımızla yaptığımız konuşmalarda iyi oyunun çok önemli olmadığı, 3 puanın önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Maçlara tamamen sonuç odaklı bakıyoruz. Antalyaspor maçını kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimiz var, yine de olacaktır. Kazandıkça eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Bugün taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmadılar. Onlar bizi bırakmasın, biz de onları mutlu etmeye devam edelim” ifadelerini kullandı.
“OLCAY’A GOL ATTIRMAK İSTEDİM”
Burak, bir pozisyonda kendisi müsait durumdayken Olcay’a çıkardığı pas ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
“Olcay cezası nedeniyle üç haftadır yoktu. Çok da üzgündü. Olcay\'ı görünce golü o atsın istedim. Bende atabilirdim ama Olcay atsın moral bulsun istedim. Kısmet olmadı. Bu hafta olmadı önümüzdeki haftalara inşallah. Bundan sonraki hedefimizde yukarıları yakalamak olacak.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Burak’ın açıklamaları

HABER - KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / TRABZON, (DHA)

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