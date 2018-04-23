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Spor

Trabzonspor'dan Uğur ve Kamil Ahmet açıklaması

TRABZON, (DHA) TRABONSPOR Kulübü’nden, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncular Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumları hakkında açıklama yapıldı

23 Nisan 2018 18:47

TRABZON, (DHA)

TRABONSPOR Kulübü’nden, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncular Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi\'nin son durumları hakkında açıklama yapıldı.
Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi tarafından kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre; Uğur Demirok\'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir tedavi yapılacağı, Kamil Ahmet Çörekçi\'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2’nci Derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacak” denildi.

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