Trabzonspor’dan Uğur Demirok açıklaması

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Uğur Demirok’un en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bordo mavili kulübün doktoru Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada Uğur Demirok’un sağ kalça kasında ikinci derece yırtık tespit edildiğini belirterek, “Uğur’un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adduktör kasında ikinci derece (grade 2) yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2-3 hafta sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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