-TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 30.04.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Transfer edeceğimiz futbolculara daha çok ağırlık veriyoruz. Belirlediğimiz oyuncularla yüzde 70 oranında anlaştık'' dedi. Şener, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, iç transfer görüşmelerini sezon sonu yapacaklarını ifade ederek, ''Selçuk veya Egemen ile ilgili şampiyonluğa oynadığımız için kamuoyuna yansıtmadan görüşmelerimiz oldu. Planlamayı 4 maçın sonuna bıraktık. Alacağımız oyuncular var. Transfer edeceğimiz futbolculara daha çok ağırlık veriyoruz. Belirlediğimiz oyuncularla yüzde 70 oranında anlaştık'' diye kaydetti. Şener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezasının indirilmesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya ise şöyle yanıt verdi: ''Disiplin kurulu karar veriyor, tahkim cezayı yarıya indiriyor. Hiçbir yöneticinin ceza almasından zevk almıyoruz. Tahkim karar verdi. Ceza 21 güne indi. Sanırım mevcut tahkim üyeleri önümüzdeki seçimde oraya bir daha aday olmak istemiyorlar. Verilen kararın hukukla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Demek ki Tahkim Kurulunu hukukçulardan seçmenin bir maması yok.'' Şener, Danıştay'ın Akyazı Projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasıyla ilgili bir soruya da ''Aslantepe için de böyle bir karar çıkmıştı. Ama devam etti proje. Sanırım bu proje de devam eder. Bu da speküle edilen bir konu. Bizim Başbakanla görüşme talebimiz sportif değildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız kesin. Şampiyonlar Ligi'nin kuralları katı. Stadımızdaki eksikleri tamamlayabilmek için paraya ihtiyaç var. Yapılanlar ise iki yıl sonra yıkılacak. İki yıl sonra yıkılacak bir yere yatırım yapamayız. Trabzon halkına saygısızlık yapmamak için Şampiyonlar Ligi maçlarını burada oynatmak istiyoruz. İnşallah kalan sürede bu eksikleri gidereceğiz'' yanıtını verdi. Şener, bir gazetecinin, 'Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hakemi Fırat Aydınus. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Benim bildiğim kadarıyla Fırat Aydınus iyi bir hakem. İstanbul Büyükşehir Belediyespor da iyi bir takım. Ne olacağı belli olmaz. Ligin kalan kısmı psikolojik bir savaş. İstanbul'da lehimize yazan yazar yok. Ancak Fenerbahçe kötü işler de yapsa lehine yazabiliyor. Bunlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Aynı gazetelerin burada da temsilcileri var, ancak onların da gücü belli. Türkiye'nin en doğusundaki takımız. Asıl saygının bize duyulması gerekiyor.'' Bugün gelinen noktayı takdirle karşıladığını da vurgulayan Şener, ''Bizim eksiğimiz 9 puanlık farkı erken harcamamızdı. Henüz hiç bir şey belli değil. Yarın önemli bir maçımız var. Sonucu tahmin etmek güç. Bizim dört büyükten biri oluşumuz hala görmezden gelinmeye çalışılıyor. Şampiyonluk için her yol mübah değil. Bunları hep söyledik. Olamazsak dünyanın sonu değil. Trabzonspor başarılı bir kulüp. Transfer hamleleri, bütçesiyle iyi bir kulüp. Farklı bir kulübüz. Kısıtlı imkanlara sahibiz. Buna rağmen direniyoruz, şampiyonluğa oynuyoruz ve inşallah da olacağız'' diye konuştu.