Trabzonspor'dan tatsız prova: 2-0

Trabzonspor sahaya Onur, Zeki, Aykut, Celutska, Mustafa Akbaş, Salih Dursun, Colman, Soner, Özer, Gökhan ve Emre Güral 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Vahid Halilhodzic, ikinci yarıda Florent Malouda, Barış Memiş gibi isimlere de şans verdi.

Köln'ün 2-0 kazandığı karşılaşmada Alman ekibinin gollerini 14. dakikada Yuya Osako ve 18. dakikada Marcel Risse attı.

Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Özbekistan'ın Lokomotif Taşkent takımı ile 2-2 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takım, 3 Ağustos'ta da Almanya'nın Augsburg takımı ile kamp dönemindeki üçüncü ve son hazırlık maçını oynayacak.