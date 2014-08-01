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Spor

Trabzonspor'dan tatsız prova: 2-0

Trabzonspor, Avusturya kampındaki oynadığı ikinci hazırlık maçında Bundesliga takımlarından Köln'e 2-0 yenildi

01 Ağustos 2014 00:41

Trabzonspor sahaya Onur, Zeki, Aykut, Celutska, Mustafa Akbaş, Salih Dursun, Colman, Soner, Özer, Gökhan ve Emre Güral 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Vahid Halilhodzic, ikinci yarıda Florent Malouda, Barış Memiş gibi isimlere de şans verdi.

Köln'ün 2-0 kazandığı karşılaşmada Alman ekibinin gollerini 14. dakikada Yuya Osako ve 18. dakikada Marcel Risse attı.

Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Özbekistan'ın Lokomotif Taşkent takımı ile 2-2 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takım, 3 Ağustos'ta da Almanya'nın Augsburg takımı ile kamp dönemindeki üçüncü ve son hazırlık maçını oynayacak.

 

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