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Spor

Trabzonspor'dan Sosa'ya kaptanlık görevi

Transfer polemiği sonrası Burak Yılmaz, kaptanlık görevinden alınmıştı

14 Eylül 2018 22:29

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'dan alınan ikinci kaptanlık görevi Arjantinli oyuncu Jose Sosa'ya verildi.

TIKLAYIN - Burak Yılmaz'ın kaptanlığı alındı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "A Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Jose Ernesto Sosa’ya verildi. Teknik Direktörümüz Ünal Karaman’ın önerisi ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur Recep Kıvrak’ın ardından ikinci kaptan olarak Jose Ernesto Sosa görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.

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