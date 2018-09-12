Burak Yılmaz'ın kaptanlığı alındı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın takım kaptanlığının yönetim kurulu kararıyla alındığı bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, konuyla ilgili bordo-mavililerin internet sitesine yaptığı açıklamada, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trabzonspor kaptanının hem futbolcu arkadaşlarına hem de yeni nesil genç Trabzonsporlulara örnek olması gerektiğinden hareketle, profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'dan kaptanlık görevinin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, "Ayrıca, oyuncularımızın gerek yazılı ve görsel yayın organları gerekse sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda daha dikkatli davranmaları hususunda gerekli uyarılar yapılmıştır" şeklinde görüş bildiren Kafkas, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda profesyonel futbolcularımızın açıklamalarında disiplin ihlali gerektiren durumlar olması halinde, yönetmelikler gereği cezai yaptırımların uygulanacağının altını bir kez daha çizmek isteriz."