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Spor

Trabzonspor'dan Sosa'ya kaptanlık görevi

TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da Burak Yılmaz'dan alınan ikinci kaptanlık görevi Jose Sosa'ya verildi

14 Eylül 2018 20:02

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'da Burak Yılmaz\'dan alınan ikinci kaptanlık görevi Jose Sosa\'ya verildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, \"A Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Jose Ernesto Sosa’ya verildi. Teknik Direktörümüz Ünal Karaman’ın önerisi ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur Recep Kıvrak’ın ardından ikinci kaptan olarak Jose Ernesto Sosa görevlendirildi\" ifadelerine yer verildi.

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