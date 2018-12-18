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Spor

Trabzonspor'dan Sosa ve Toure açıklaması

Sosa, 4 ile 6 hafta arası yok Toure ise 2-3 hafta sonra çalışmalara başlayacak TRABZON / DHA Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'la oynanan maçta sakatlanan kaptan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı

18 Aralık 2018 13:24

Sosa, 4 ile 6 hafta arası yok

Toure ise 2-3 hafta sonra çalışmalara başlayacak

TRABZON / DHA

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş\'la oynanan maçta sakatlanan kaptan Jose Sosa ve Zargo Toure\'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sosa\'nın 4 ile 6 hafta, Toure\'nin ise 2-3 hafta sonra çalışmalara başlayacağı bildirildi.
Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada, \"Sosa ve Toure\'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa\'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure\'nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz\" dedi.

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