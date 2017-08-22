Trabzonspor'dan son 6 sezonun en gollü başlangıcı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in ilk iki haftasında 4 puan toplayarak üst sıralarda kendine yer bulan Trabzonspor, 2 maçta attığı 4 golle ligde son 6 sezonun en gollü başlangıcını yaptı.

2010-11 sezonunun ilk 2 haftasında oynadığı maçları kazanan ve toplamda 5 gol kaydeden bordo mavililer, daha sonra 2011-12 sezonunda ilk 2 maçta 1, 2012-13 sezonunda 3, 2013-14’te 2, 2014-15’te 0, 2015-16’da 3, 2016-17’de 2 gol atabildi. Özellikle 2016-17 sezonunda gol yollarında büyük sorun yaşayan Trabzonspor, söz konusu sezonun 7’nci haftasında 4 gole ulaşmıştı.

BURAK TAKIMI SIRTLADI

Bu sezon ilk 2 haftada 4 gol kaydeden bordo mavililerde bu gollerin 3’ü ise Burak Yılmaz’dan geldi. Sezon başında takıma katılan forvet oyuncusu, Atiker Konyaspor maçında 2 ve Fenerbahçe karşısında 1 gol bularak takımının ilk 2 haftadaki en golcü ismi oldu. Burak, ayrıca Trabzonspor’daki bir önceki döneminde ilk sezonunda 14 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti. Tecrübeli forvet oyuncusu bu noktada bu performansını da yakalamış oldu.

SAVUNMADA ZAFİYET

Trabzonspor, ayrıca söz konusu dönemde ilk 2 haftalar göz önüne alındığında 3 golle kalesinde en çok gol gördüğü ikinci sezonu yaşıyor. Ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında 1 ve ikinci haftada Fenerbahçe karşısında 2 gol yiyen bordo mavililer, 2016-17’de ilk 2 haftada 1, 2015-16’da 1, 2014-15’te 0, 2013-14’te 3, 2012-13’te 1, 2011-12’de 2, 2010-11 sezonunda ise ilk 2 haftada kalesinde 2 gol gördü.

OLCAY İYİ BAŞLADI

Trabzonspor’da geride kalan sezonun devre arası transfer döneminde takıma katılan, lig ve kupada toplamda 19 maçta forma giyerek 1 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Olcay Şahan, 2017-18 sezonuna da iyi başladı. Bordo mavili takımla sezonun ilk maçında Atiker Konyaspor karşılaşmasında 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, 2’nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe maçında da 1 gol kaydederek takımına katkı sağladı.

GÖZTEPE İLE 15 SEZON SONRA

Süper Lig’in 3’üncü haftasında hafta sonu deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak olan Trabzonspor, İzmir temsilcisi ile 15 sezon sonra karşı karşıya gelecek. Ligin yeni ekibi ile en son 2002-03 sezonunun 29\'uncu haftasında karşı karşıya gelen bordo mavililer, söz konusu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Göztepe ile lig ve kupada toplamda 23 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, rakibine sadece 2 maçta mağlup oldu. Bordo mavililer söz konusu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

AFACAN İÇİN ANMA

Bu arada Trabzonspor, Kulübün eski başkanlarından Mazhar Afacan’ın vefatının yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, “Eski başkanlarımızdan Mazhar Afacan’ı saygı ve rahmetle anıyoruz” denildi.

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