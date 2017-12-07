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Spor

Trabzonspor'dan Mertcan Çam açıklaması

TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, Şanlıurfaspor Başkanı ve birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen Mertcan Çam ile ilgili bir açıklama yayınladı

07 Aralık 2017 01:56

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, Şanlıurfaspor Başkanı ve birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen Mertcan Çam ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
\"Şanlıurfaspor Kulübü\'nde kiralık statüsündeki futbolcumuz Mertcan Çam\'a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz olayın yaşandığı andan itibaren şu ana kadar hem futbolcumuz hem ailesi hem de ilgili makamlarla irtibat halinde olmuş, gereğinin yapılması konusunda da girişimlerde bulunmuştur. Kulübümüz başlatılan soruşturmayı yakından takip etmektedir. Olayın sorumluları hukuk önünde hesap vererek gereken cezaları almalıdır. Bu olayın Şanlıurfa halkına mal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, kamuoyuna saygıyla duyururuz.\"

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