Trabzonspor'dan iki transfer birden

Trabzonspor, Fransa'nın Lorient takımından Zargo Toure ile ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen Eric Ayuk'u Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki stoper oyuncu Zargo Toure ile 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanında ayrı yerlerden çıkış yapan Ayuk ile Toure, aynı araçla konaklayacakları otele gitti. İki oyuncunun bugün yöneticilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra sözleşme imzalamaları bekleniyor.

