Trabzonspor'dan Hosseini açıklaması

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Majid Hosseini’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hosseini’nin milli takımının son hazırlık maçı öncesi sol arka uyluk kas grubunda yaşadığı ağrı şikayetiyle kadrodan çıkartıldığını belirten Hakan Bozdoğan, “Oyuncumuzun Trabzon’da yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucunda sol arka uyluk kas grubunda minimal kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir” ifadelerini kullandı.

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