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Spor

Trabzonspor'dan genç yetenek Abdülkadir'e yeni sözleşme

99 doğumlu Abdülkadir, Avrupa basınında 'Türk Messi' olarak lanse ediliyor

12 Eylül 2017 15:40

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanan 99 doğumlu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak.

Trabzonspor’un alt yapısında yetişen ve ‘Türk Messi’ olarak adlandırılan Abdülkadir Ömür, bordo-mavililerin son olarak oynadığı Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu performansla galibiyette önemli rol oynamıştı.

Ücretinde iyileştirme yapılacak

Buzzspor'da yer alana habere göre 2018 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya bordo-mavililer yeni sözleşme imzalatmak için harekete geçti. Yıllık 50 bin TL kazanan oyuncunun yeni sözleşme ile birlikte ücretinde de iyileştirme yapılacak.

Yusuf Yazıcı’ya da aynı tarife uygulanmıştı

Trabzonspor yönetimi, gösterdiği performans sonrası geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Yusuf Yazıcı’nın da 2020 yılına kadar olan mevcut sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı. Bordo-mavililer, yılda 60 bin TL kazanan futbolcunun ücretini 250 Bin TL’ye çıkarmış, bir de ev hediye etmişti.

Bordo-mavili yönetim, Abdülkadir Ömür’ün de sözleşmesini 5 yıl daha uzatmayı planlıyor. İki taraf arasında yapılan ön görüşmelerde herhangi bir sıkıntının bulanmadığı belirtildi.

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