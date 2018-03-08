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Spor

Trabzonspor'dan, FIFA'nın transfer yasağına ilişkin açıklama

"Karşı taraf ödemeyi FIFA'ya bildirmedi"

08 Mart 2018 20:48

FIFA, Matus Bero transferi için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayı Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı vermişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Kulübü, resmi sitesinden şu ifadeleri kullandı;

"FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA’ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır."

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