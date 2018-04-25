Trabzonspor'dan 'ekonomik seferberlik' çağrısı

TRABZON,(DHA) - Trabzonsponspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda göreve seçilen Yönetim Kurulu’nun, kulübün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi amacıyla bir seferberlik kampanyası başlatıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, \"İhtiyaç duyulan her zaman, \'Trabzonspor yolunda\' seferber olan taraftarlarımızın bu çağrıya müspet yanıt vereceğinden kuşkumuz yoktur. Henüz yakın bir tarihte yapılan büyük bağış da bunun en güzel ispatıdır. Sağduyu sahibi pek çok üye ve taraftarımızın, çeşitli kanallarla bizlere ulaşarak yardım taleplerini dile getirmelerinden duyduğumuz güven ve inançla, bu seferberliği başlatıyoruz! Trabzonspor’u kişisel ve ailevi aidiyetlerinin en değerli parçası kılan, bunu her fırsatta onurla dile getiren ve elini taşın altına koymaktan asla çekinmeyen değerli taraftarlarımıza bir bağış hesabı açtığımızı bildiriyoruz. Kendini bu büyük ailenin bir parçası hisseden ve destek olmak isteyen tüm taraftarlarımız, 25 Nisan 2018 tarihi itibarıyla açılan ve aşağıda bilgisi bulunan hesaplara, imkanları ölçüsünde bağışta bulunabilirler\" denildi. Ayrıca kulüpten verilen hesap numaralarının dışındaki hesapların dikkate alınmaması uyarısı da yapıldı.