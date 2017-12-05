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Spor

Trabzonspor’dan Durica açıklaması

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un, Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jan Durica’nın en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

05 Aralık 2017 17:19

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un, Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jan Durica’nın en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Bordo-mavili kulübün doktoru Barış Kurtgöz, Durica’nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sakatlık sonrası MR ve röntgen çekimlerini gerçekleştirdiğimizde oyuncumuzun sol omuz köprücük kemiği ve kürek kemiği (akromiyoclavicular) arasındaki eklemde ikinci derece (grade 2) bağ yaralanması olduğunu tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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