Trabzonspor'dan 'Burak Yılmaz' açıklaması

TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz’a 500 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Hafta sonu oynadığımız Bursaspor karşılaşmasında futbolcumuz Burak Yılmaz’ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verilmiştir. Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir. Bu anlamda; bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.