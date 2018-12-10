Trabzonspor'daki değişim işe yaradı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 5-0\'lık mağlubiyetinin ardından kalesinde ve savunma hattında değişikliğe giden Trabzonspor, bu değişimin ardından çıktığı son 3 maçta sadece rakiplerine 1 kez gol izni tanıdı.

Trabzonspor\'da kale ve savunma hattında yapılan değişiklikler takıma olumlu yansıdı. Teknik direktör Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan ağır yenilginin ardından kalede Uğurcan Çakır\'a, stoperde ise genç oyuncu Hüseyin Türkmen\'e görev verirken, bordo-mavililer yapılan bu değişimin ardından çıktığı 3 maçta kalesinde tek gol gördü. Trabzonspor, bu periyotta Fenerbahçe\'yi 2-1, Kayserispor\'u 2-0 ve Atiker Konyaspor\'u 3-0 mağlup etti.

SON 3 MAÇTA LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN BİRİ

Bordo-mavili takımın alt yapısından yetişen iki isim Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, son üç maçta ortaya koydukları performans ile yerlerini aldıkları Onur Recep Kıvrak ile Majid Hosseini\'yi unutturdu. Ligin 12 haftalık bölümünde kalesinde rakiplerine 18 kez geçit veren Trabzonspor, kalede Uğurcan ve Hüseyin\'in görev yaptığı 3 lig maçında tek gol yedi, söz konusu periyotta 1\'er gol yiyen Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor ve Beşiktaş ile birlikte ligde son üç haftada kalesinde en az gol gören takım oldu.

LİGİN EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIMI

Bu arada Trabzonspor gol yollarında da ligin en iyi takımları arasında yer aldı. Ligde çıktığı 15 maçta rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo-mavililer, Kasımpaşa\'nın ardından ligin en çok gol kaydeden ikinci takımı konumunda bulunuyor. Trabzonspor, ayrıca +7 gol averajıyla attığı ve yediği gol bakımından da artıda olan 7 takım arasında yer alıyor.

SON 8 SEZONUN EN İYİ İKİNCİ PERFORMANSI

Öte yandan bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve çıkışa geçen Trabzonspor, 15\'inci haftalar itibariyle de son 8 yılın en iyi ikinci performansını sergiledi. 2010-11 sezonunun ilk 15 haftalık bölümünde 36 puan toplayarak bu periyottaki en etkili performansını elde eden bordo-mavililer, bu sezon topladığı 25 puanla 2017-18 sezonuyla birlikte son 8 sezonun en iyi ikinci performansını sergiledi.

HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR

Atiker Konyaspor maçının ardından 2 günlük izine çıkan bordo-mavililerde hazırlıklar yarın başlıyor. Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın saat 16.00\'da Mehmet Ali yılmaz Tesisleri\'nde toplanarak bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

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