T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da yeni transferler takıma çabuk ısındı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da sezon başında takıma katılan 4 oyuncudan 3’ü ilk 3 haftada forma şansı buldu, 5 golde de yeni transferlerin katkısı oldu

28 Ağustos 2017 13:19

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da sezon başında takıma katılan 4 oyuncudan 3’ü ilk 3 haftada forma şansı buldu, 5 golde de yeni transferlerin katkısı oldu.
Bordo mavililerde Burak Yılmaz 2 maçta 113 dakika, Juraj Kucka 3 maçta 268 dakika ve Theo Bongonda 3 maçta toplam 129 dakika sahada kalırken, Kamil Ahmet Çörekçi yeni transferler arasında geride kalan 3 haftada forma şansı bulamayan tek isim oldu.
YENİ TRANSFERLERDEN 5 GOLE KATKI
Ligin ilk 3 haftasında 6 gol atan Trabzonspor’da yeni transferler takımlarının 5 golüne katkı sağladı. Forvet oyuncusu Burak Yılmaz 3 gol atarak takımının en golcü ismi olurken, Juraj Kucka ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Kucka, yeni transferler arasında 268 dakika ile en çok süre alan isim oldu.
PEREİRA: HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ
Trabzonspor’un deneyimli sağbek oyuncusu Joa Pereira, Göztepe karşısında iyi bir performans sergileyemediklerini söyledi. Sezonun ilk mağlubiyetini aldıklarını belirten Pereira, “Bu sezonki ilk mağlubiyetimizi aldık. İyi bir performans sergileyemedik ve kaybettik. Artık hatalarımızı öğrenmenin zamanı geldi. Gerekli dersleri çıkarıp, daha güçlü olmak için çalışacağız” dedi.
ONAZİ FORMAYA HASRET
Trabzonspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi de yeni sezonda takımda beklediği şansı bulamadı. Geride kalan sezonda ligde 34 maçın 32’sinde görev alan ve ayrıca 6 da kupa karşılaşmasında forma giyen Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda ilk 3 haftada sadece Fenerbahçe ile oynanan maçta 28 dakika görev yaptı. Bordo mavili takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onazi’nin, geçtiğimiz haftalarda İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a transferi gündeme gelmiş, ancak çalışma izni alamaması nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPORdaBordoBurak YılmazJuraj KuckaTheo BongondaKamil AhmetYENİ TRANSFERLERDEN 5 GOLE KATKI LiginForvetAyrıca KuckaPEREİRA HATALARIMIZDAN DERSJoa Pereira GöztepeSezonunPereiraArtıkGerekli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24