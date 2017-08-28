Trabzonspor'da yeni transferler takıma çabuk ısındı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da sezon başında takıma katılan 4 oyuncudan 3’ü ilk 3 haftada forma şansı buldu, 5 golde de yeni transferlerin katkısı oldu.

Bordo mavililerde Burak Yılmaz 2 maçta 113 dakika, Juraj Kucka 3 maçta 268 dakika ve Theo Bongonda 3 maçta toplam 129 dakika sahada kalırken, Kamil Ahmet Çörekçi yeni transferler arasında geride kalan 3 haftada forma şansı bulamayan tek isim oldu.

YENİ TRANSFERLERDEN 5 GOLE KATKI

Ligin ilk 3 haftasında 6 gol atan Trabzonspor’da yeni transferler takımlarının 5 golüne katkı sağladı. Forvet oyuncusu Burak Yılmaz 3 gol atarak takımının en golcü ismi olurken, Juraj Kucka ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Kucka, yeni transferler arasında 268 dakika ile en çok süre alan isim oldu.

PEREİRA: HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ

Trabzonspor’un deneyimli sağbek oyuncusu Joa Pereira, Göztepe karşısında iyi bir performans sergileyemediklerini söyledi. Sezonun ilk mağlubiyetini aldıklarını belirten Pereira, “Bu sezonki ilk mağlubiyetimizi aldık. İyi bir performans sergileyemedik ve kaybettik. Artık hatalarımızı öğrenmenin zamanı geldi. Gerekli dersleri çıkarıp, daha güçlü olmak için çalışacağız” dedi.

ONAZİ FORMAYA HASRET

Trabzonspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi de yeni sezonda takımda beklediği şansı bulamadı. Geride kalan sezonda ligde 34 maçın 32’sinde görev alan ve ayrıca 6 da kupa karşılaşmasında forma giyen Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda ilk 3 haftada sadece Fenerbahçe ile oynanan maçta 28 dakika görev yaptı. Bordo mavili takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onazi’nin, geçtiğimiz haftalarda İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a transferi gündeme gelmiş, ancak çalışma izni alamaması nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.

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