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Spor

Trabzonspor'da yabancı oyuncular, Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR Basketbol Takımı'nın yabancı oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bugün saat 15

14 Nisan 2018 17:41

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR Basketbol Takımı\'nın yabancı oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bugün saat 15.15’te oynanacak Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25’inci haftasında Eskişehir Basket ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Trabzonspor’da Türk oyuncular Eskişehir Basket maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, altyapıdan A takıma takviye yapılarak kadro tamamlandı.
Bordo-mavililerin Eskişehir Basket maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
\"Burak Eşlik, Yiğit Özkan, Barış Tütüncü, Mehmet Eren Altuntaş, Yusuf Necip Seçen, Batuhan Emre Kaplan, Alper Saruhan, Dursun Kutay Erol, Ozan Anton Odabaşı, Bora Hun Paçun ve Kaan Konak.\"

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