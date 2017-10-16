Trabzonspor'da, üçüncü Ersun Yanal dönemi sona erdi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

Bordo mavili yönetim, bugün öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi. Sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmayan Yanal’ın, sadece hak edişlerini talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor Kulübü resmi sitesinden gün içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

YANAL 3’ÜNCÜ DÖNEMİNDE 50 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor’da ilk olarak 2008-09 sezonunda, ikinci defa 2014-15 sezonunda ve son olarak 2016-17 sezonun başında 3’üncü kez göreve gelmişti. Yanal 3’üncü döneminde bordo mavili takımla lig ve kupada toplamda 50 maça çıktı, 20 galibiyet, 15’er beraberlik ve mağlubiyet elde etti.

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