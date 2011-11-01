-Trabzonspor'da tek hedef galibiyet TRABZON (A.A) - 01.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor, tarihi gözle baktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Grupta ilk 3 maçta sırasıyla İnter'i deplasmanda 1-0 yenen, sahasında Fransa'nın Lille takımı ile 1-1 berabere kalan, üçüncü haftada ise CSKA Moskova'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan bordo-mavililer, grupta ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkarmanın hesabını yapıyor. Grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan ile aynı puana sahip olduğu CSKA Moskova'nın averajla arkasında üçüncü sırada yer alan Karadeniz ekibi, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde CSKA Moskova'yı geçecek ve gruptan çıkma yolunda da büyük avantaj yakalayacak. -Güneş'in golcüleri dönüyor- Trabzonspor'da, cezası biten golcü oyuncu Burak Yılmaz ile sakatlığı sona eren Paulo Henrique, takımda yer alabilecek. Trabzonspor'un 11 golle ligde en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz'ın, 75 gün sonra Avrupa hasreti son bulacak. 18 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçın 6. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören ve aldığı 3 maçlık cezası sona eren golcü oyuncu, bordo-mavili takım forması altında ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkacak. 27 Eylül'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fransa'nın Lille takımı ile 1-1 biten karşılaşmada sakatlanan ve ardından ameliyat olan Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique de tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek düzeye geldi. 5 maç sonra formasına, Gaziantepspor maçının son 15 dakikasında oyuna girerek kavuşan ve golün asistini yapan Henrique de 35 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde görev alabilecek. -İspanyol hakemler yönetecek- Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alberto Undiano Mallenco, yönetecek. Mallenco'nun yardımcılıklarını Fermin Martinez Ibanez ile Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Bordo-mavili takımın yarınki karşılaşmaya Tolga, Celustka, Giray, Glowacki, Cech, Zokora, Serkan, Colman, Halil, Adrian ve Burak 11'i ile çıkması bekleniyor. -Gruptaki puan durumu- Bordo-mavili takımın mücadele ettiği (B) Grubu'ndaki puan durumu dördüncü karşılaşmalar öncesi şöyle: /* Takım O G B M A Y P -------------------------------------------- 1- İnter 3 2 0 1 4 3 6 2- CSKA Moskova 3 1 1 1 7 5 4 3- Trabzonspor 3 1 1 1 2 4 4 4- Lille 3 0 2 1 3 4 2 */