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Spor

Trabzonspor’da tarihinin en çok gol yediği 2’nci sezon

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, ilk kez 1974-75 sezonunda mücadele etmeye başladığı Süper Lig’de ilk 5 haftalar itibariyle kalesinde en çok gol yediği 2’nci dönemi yaşıyor

19 Eylül 2017 14:30

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, ilk kez 1974-75 sezonunda mücadele etmeye başladığı Süper Lig’de ilk 5 haftalar itibariyle kalesinde en çok gol yediği 2’nci dönemi yaşıyor.
Süper Lig’de geride kalan 5 haftada kalesinde 9 gol gören bordo mavililerde savunma alarm veriyor. İlk 5 maçında da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, son olarak 1994-95 sezonunun ilk 5 haftasında kalesinde 9 gol görmüştü. 1986-87 sezonunda ise ilk 5 maçında kalesini gole kapatan bordo mavililer, bu alanda en iyi dönemini geçirmişti.
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
2016-17 sezonunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da bu sezon ise savunma hattındaki sorun dikkat çekiyor. Söz konusu sezonda ilk 5 haftada 3 gol atıp kalesinde 6 gol gören bordo mavililer, bu sezon 5 maçta 11 gol kaydetti, kalesinde 9 gol gördü. 2016-17 sezonunda 11 golün üzerine 14’üncü haftada çıkabilen Trabzonspor, bu sezon gol sorununu çözdü ancak savunma hattında tarihinin en kötü dönemini yaşadı.
KALESİNDE EN ÇOK GOL GÖREN TAKIMLAR ARASINDA
Süper Lig’de 5’inci haftanın tamamlanmasının ardından Trabzonspor, 14 gol yiyen Osmanlıspor, 12 gol yiyen Gençlerbirliği, 11’er gol yiyen Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor’un ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile birlikte 9’ar golle en çok gol yiyen takımlar arasında yer aldı. Kalesinde 3’er gol gören lider Galatasaray ile 2’nci sıradaki Beşiktaş ise ligde ez az gol yiyen iki takım oldu.
YANAL SAVUNMADA ARAYIŞTA
Ligin ilk 3 haftasında savunma hattında Pereira, Uğur, Durica ve Mas dörtlüsüne görev veren teknik direktör Ersun Yanal, Durica’nın sakatlanmasının ardından 4’üncü haftada oynanan Gençlerbirliği maçında Durica’nın yerine Mustafa’ya forma verdi. Yanal, 5’nci haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise göbekte Okay-Mustafa ikilisini görevlendirdi. Son 2 haftada savunma hattında yeni arayışlara giren deneyimli teknik adam, yeni transfer Tomas Hubocan’ı ise yedek kulübesinde oturttu.
ESKİ YÖNETİCİ, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GÜVENLİK ELEMANLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Trabzonspor eski yöneticilerinden işadamı Mustafa Erdem, Medipol Başakşehir maçında ev sahibi ekibin taraftarlarına ait tribünde üzerinde Trabzonspor forması olan iki çocuğun formalarının çıkartılmasın ayrıştırma olduğu görüşü ve atılı suç işlendiği gerekçesiyle Medipol Başakşehir Kulübü güvenlik şirketi ve elemanlarından şikayetçi oldu. Erdem, Muğla’dan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayette bulundu.
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ İÇİN KUTLAMA
Trabzonspor Kulübü, Gaziler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan yapılan paylaşımda, “Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla... #19EylülGazilerGünü” ifadelerine yer verildi.

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