Trabzonspor'da Sosa ve Toure sevinci

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5’inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Zargo Toure ile Jose Sosa da bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenma ısınma ile başladı, ardından pas varyasyonları yapıldı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Hosseini ile Esteban'ın yanı sıra milli takım kamplarından henüz dönmeyen Onazi ile Kucka katılmadı. Kamil Ahmet Çörekçi ise salonda çalıştı.



Bu arada sakatlıkları nedeniyle bir süredir tedavileri devam eden ve takımdan ayrı çalışan savunma oyuncusu Zargo Toure ile orta saha oyuncusu Jose Sosa da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Ayrıca dünkü antrenmanı sakatlıkları nedeniyle tamamlayamayan Mustafa Akbaş ile Yusuf Yazıcı da kendilerini iyi hissetmeleri üzerine antrenmana katıldı.



Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.