Trabzonspor’da Sosa şoku!

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da orta saha oyuncusu Jose Sosa’nın Osmanlıspor maçında sakatlandığı, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Trabzonspor’un sezon başında İtalya’nın Milan takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jose Sosa’nın, ligin 12’nci haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında sakatlandığı açıklandı. Bordo-mavililer ekibin kulüp doktoru Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada, oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi. Dün çekilen MR sonucunda Sosa\'nın sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiğini belirten Dr. Kurtgöz, “Sosa maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş, maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayeti üzerine tedavisine hemen başlandı. Ağrılarının artması sonrası dün MR’ını çektik ve sağ alt adalede (sağ gastroknemius kasında grade 2) 2’nci derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ile 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

SAKATLIK KABUSU

Trabzonspor’da 2017-18 sezonunda oyuncuların yaşadığı sakatlıklar moral bozukluğuna neden oluyor. Son oynanan Osmanlıspor maçında Sosa’nın sakatlanmasıyla birlikte bordo-mavili takımda bu sezon 8 farklı isim çeşitli sürelerde sahalardan uzak kaldı. Trabzonspor’da bu sezon Castillo, Onur, Durica, Kucka, Onazi, Abdülkadir ve Mustafa Akbaş gibi ilk 11’de görev yapan oyuncular da sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

YÖNETİMDE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Bu arada Trabzonspor yönetiminin her hafta salı günü düzenli olarak gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında bu hafta yönetimde çeşitli pozisyonlara yeni görev atamalarının gündeme geleceği öğrenildi. Muharrem Usta başkanlığında yapılacak olan toplantının ardından yönetimdeki bazı isimlerin görevlerinde değişiklikler olması bekleniyor.

26 HAFTA SONRA 3 GOLÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Trabzonspor, 29 Ocak 2017’de 2016-17 sezonunun 19’uncu haftasında 4-0 kazandığı Gaziantepspor maçının ardından Süper Lig’de rakip filelere 4 gol gönderdi. 12’nci hafta mücadelesinde sahasında Osmanlıspor’u 4-3 mağlup eden bordo mavililer, bu maçtan önce bu sezon rakip filelere en çok golü 4’üncü haftada 3-1 kazandığı Gençlerbirliği ile 6’ncı haftada 4-3 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçlarında göndermişti.

SAVUNMADA ZAAF DEVAM ETTİ

Süper Lig’de yediği 26 golle, kalesinde 28 gol Gençlerbirliği’nin ardından Osmanlıspor ile birlikte ikinci takım olan Trabzonspor, 12’nci hafta mücadelesinde Osmanlıspor karşılaşmasında da savunma zaaflarını sürdürdü. Bu sezon sadece ligin 11’inci haftasındaki Kayserispor maçını gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, diğer 11 maçın 7’sinde kalesinde 2 ve üzeri gol gördü. Trabzonspor bu sezon gol yemediği Kayserispor maçının yanı sıra Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarını 1 gol yiyerek tamamlamıştı.

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