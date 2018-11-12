Trabzonspor'da son 4 haftada umutlar hayal kırıklığına dönüştü

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’de 2010-11 sezonundan beri şampiyonluk mücadelesinden uzak bir görüntü veren, bu sezon ilk 8 haftada zirve ile 5 puanlık farkı koruyarak taraftarını umutlandıran Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı kayıplarla zirvenin 11 puan gerisinde kaldı ve yine yarıştan uzaklaştı.

Ligde uzun süredir başarıya hasret olan ve şampiyonluk mücadelesinin dışında kalan Trabzonspor, bu sezon ilk 8 haftalık bölümde umutlandırdığı taraftarına yeniden hayal kırıklığı yaşattı. İlk 8 haftada topladığı 13 puanla zirvenin 5 puan gerisinde takibi sürdüren ancak taraftarını umutlandıran bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, özellikle son 4 haftada üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla yarışın uzağında kaldı. 12’nci hafta itibariyle topladığı 16 puanla zirvenin 11 puan gerisinde bulunan Trabzonspor’da yeşeren umutlar yerini hayal kırıklığına bıraktı.

SON 8 SEZONDA EN BÜYÜK BAŞARI 6’NCILIK

Bu arada 12’nci haftalar karşılaştırıldığında Trabzonspor’un son 8 sezonda en büyük başarısı 6’ncılık oldu. Son olarak 2010-11 sezonunda 12’nci haftayı 29 puanla zirvede tamamlayan bordo-mavililer, 2011-12 sezonunda 20 puanla 6’ncı, 2012-13 sezonunda 19 puanla 6’ncı, 2013-14 sezonunda 20 puanla 6’ncı, 2014-15 sezonunda 18 puanla 7’nci, 2015-16 sezonunda 17 puanla 9’uncu, 2016-17 sezonunda 12 puanla 14’üncü, 2017-18 sezonunda 16 puanla 11’inci ve bu sezon ise 16 puanla 10’uncu sırada yer aldı.

BAŞARISIZ SONUÇLAR KRİZLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Bordo-Mavili ekipte, ligde son 4 haftada alınan 3 beraberlik ve bir farklı mağlubiyet krizleri de beraberinde getirdi. İlk olarak 11’inci haftada Bursaspor maçında oyundan alınmasıyla başlayan Burak Yılmaz krizinin ardından 12’nci haftada Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetle teknik direktör Ünal Karaman’ın akıbeti tartışılmaya başlandı. Başarısız sonuçlar karşısında yönetimin de özellikle oyuncular konusunda radikal kararlar alma hazırlığında olduğu kaydedildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından 3 günlük izine çıkan bordo-mavililerde hazırlıklar yarın başlıyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından 13’üncü hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, yarın saat 16.00’da Mehmet Ali yılmaz Tesisleri’nde toplanarak bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

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