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Spor

Trabzonspor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş maçında çarşamba günü oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

17 Aralık 2018 20:16

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş maçında çarşamba günü oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 15.30’da başlayan antrenmanda Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

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