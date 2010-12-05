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Spor

TRABZONSPOR'DA ŞENER VE AŞIK YARIŞACAK TRABZON (A.A)

05 Aralık 2010 15:46

-TRABZONSPOR'DA ŞENER VE AŞIK YARIŞACAK TRABZON (A.A) - 05.12.2010 - Trabzonspor'da 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak genel kurulda, Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın aday olacağı bildirildi. Hafta içinde Trabzon'a gelerek bazı çalışmalar yapan Aşık'ın, yarın 10.00'da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını açıklayacağı belirtildi. Genel kurulda böylece, mevcut başkan Sadri Şener ile Eyüp Aşık'ın yarışması bekleniyor. Kongre, çoğunluk sağlanamaması halinde 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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