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Spor

Trabzonspor’da savunma sıkıntısı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi savunma hattındaki eksik oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşanıyor

06 Aralık 2017 16:45

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi savunma hattındaki eksik oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.
Bordo mavililerde Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok’un yanı sıra son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında omuzundan sakatlanan Jan Durica’nın tedavileri devam ediyor. Aynı maçta başına darbe alan ve tedbir amaçlı dünkü antrenmana da katılmayan Hubocan ise bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Kasımpaşa maçında iki savunma oyuncusundan yararlanamayacak olan teknik direktör Rıza Çalımbay, bu bölgedeki eksikler nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
STOPERDE SADECE HUBOCAN İLE MUSTAFA VAR
Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı öncesi stoper mevkiinde sadece Hubocan ile Mustafa Akbaş var. Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunma hattında alternatif yaratmak için altyapıdan genç oyuncular Hüseyin Türkmen ile Furkan Yıldırım’ı da takımla birlikte çalışmalara dahil etti. Deneyimli teknik adamın genç oyunculardan en az birini Kasımpaşa maçı kadrosuna alabileceği öğrenildi.
20 MAÇ SONRA GOL YEMEDEN KAZANDI
Bu arada Süper Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig\'de 20 maç sonra gol yemeden kazandı. Bordo mavililer ligde en son 2016-17 sezonunun 28’inci haftasında yine Rıza Çalımbay\'ın çalıştırdığı Antalyaspor’u mağlup etmişti.

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