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Spor

TRABZONSPOR'DA ŞANSIZ İDMAN TRABZON (A.A)

09 Aralık 2010 20:01

-TRABZONSPOR'DA ŞANSIZ İDMAN TRABZON (A.A) - 09.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 12 Aralık Pazar günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor'un bu akşamki antrenmanını birbirleriyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan İbrahima Yattara ve Serkan Balcı tamamlayamadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana izin alarak ülkesine giden Glowacki katılmadı. Sahaya çıkan Egemen, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine izin alarak antrenmanı salonda sürdürdü. Sol ayağında sakatlığı bulunan Ceyhun ise takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde koşu yaptı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta Serkan Balcı ile İbrahima Yattara girdikleri ikili mücadelede kendilerini yerde buldu. Bir süre yerde kalan futbolcuların yanına sağlık ekibi ve teknik direktör Şenol Güneş koştu. Sol ayak bileklerinden sakatlanan ve tedavileri yapılan futbolculardan Serkan Balcı, masör Şefik Kaya'nın sırtında, İbrahima Yattara da yardımcı antrenör Mehmet Kulaksızoğlu'nun yardımıyla soyunma odasına getirildi. Futbolcuların durumlarının yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi. Sağ ayak baş parmağında ağrı hisseden Selçuk ile sağ ayak kaval kemiğinde darbeye bağlı ağrı olan Giray da antrenmanı tamamlamadan sahadan çıkmak zorunda kaldı.  Bu arada idmanı 100. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri de izledi. Teknik direktör Şenol Güneş'e antrenman öncesi çiçek veren öğrenciler, futbolculardan imza aldı.

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